eWinner 1. Liga: Unia Tarnów - Cellfast Wilki Krosno - Fotorelacja

ŻUŻEL |

Unia Tarnów miała w sobotę jedną z ostatnich szans na wywalczenie cennych punktów potrzebnych do utrzymania. Gospodarze do samego końca starali się pokonać Cellfast Wilki Krosno, ale finalnie to goście zgarnęli komplet punktów.