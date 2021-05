eWinner 1. liga: Aforti Start Gniezno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Fotorelacja

ŻUŻEL |

We wtorek doszło do niemałej niespodzianki. Aforti Start Gniezno pokonało bowiem na własnym torze Zdunek Wybrzeże Gdańsk 50:39. Dla gnieźnian była to już druga wygrana w sezonie.