eWinner 1. liga: Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów - Fotorelacja

ŻUŻEL |

W poniedziałek Abramczyk Polonia Bydgoszcz zainaugurowała zmagania w eWinner 1. lidze. Bydgoszczanie stanęli na wysokości zadania, pokonując Unię Tarnów 54:35. Dla tarnowian była to już trzecia porażka z rzędu, przez co stali się oni głównym kandydatem do spadku.