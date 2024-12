Zwrot akcji, legenda wraca do pracy. Polski klub stawia wszystko na jedną kartę

20 grudnia Arged Malesa Ostrów poinformowała o zakończeniu współpracy z Mariuszem Staszewskim. Polski trener zapisał się złotymi zgłoskami w historii ostrowskiego klubu. To w trakcie jego kadencji zespół wrócił do PGE Ekstraligi i wychował kilka perełek. Dziś poznaliśmy jego następcę, którym został debiutujący w tej roli Kamil Brzozowski. Byłemu żużlowcowi pomoże legendarny szkoleniowiec Stanisław Chomski. Były selekcjoner reprezentacji Polski we wrześniu został zwolniony z pełnienia obowiązków trenera w ebut.pl Stali Gorzów. Choć miał wiele telefonów od innych prezesów, to zarzekał się, że nie wróci. Teraz zrobił jednak wyjątek i pomoże swojemu wychowankowi.