Żużel. Znamy kalendarz eWinner 1. Ligi!

Główna Komisja Sportu Żużlowego ujawniła terminarz eWinner 1. ligi na sezon 2021. Drużyny zaplecza PGE Ekstraligi rozpoczną zmagania już w Wielką Sobotę, 3 kwietnia. Oznacza to, że rozgrywki obu najwyższych klas rozgrywkowych zainaugurujemy w wielkanocny weekend.

Wielkanocne otwarcie to nawiązanie do wieloletniej tradycji panującej w polskim żużlu. Niegdyś wszystkie drużyny rozpoczynały rozgrywki w Lany Poniedziałek, jednak obecność telewizji na każdym ligowym spotkaniu wymogła na działaczach rozbicie kolejki na kilka dni. Pierwszoligowcy pojadą więc w Wielką Sobotę oraz oba dni świąt Wielkiej Nocy.

Pierwsza kolejka eWinner 1. ligi od razu przyniesie nam bezpośredni mecz dwóch drużyn stawianych w roli faworytów do czołowych lokat. Unia Tarnów podejmie na Mościcach Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Ich najwięksi konkurenci do awansu - Abramczyk Polonia Bydgoszcz i PGG ROW Rybnik - zainaugurują rozgrywki na własnych torach. Do województwa kujawsko-pomorskiego uda się Arged Malesa Ostrovia, zaś wielkanocna podróż na Śląsk czeka żużlowców Cellfast Wilków Krosno.

Kolejkę uzupełni starcie dwóch najsłabszych na papierze zespołów. Mecz Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno - Orzeł Łódź może już na początku rozgrywek poważnie wpłynąć na walkę o utrzymanie na zapleczu PGE Ekstraligi.

Na uwagę zasługuje fakt, że Główna Komisja Sportu Żużlowego wbrew niepisanym zasadom nie pozwoliła beniaminkom z Krosna na przywitanie eWinner 1. ligi na domowym torze. Jeśli kibice będą chcieli zobaczyć pierwszy w historii Cellfast Wilków mecz na drugim poziomie rozgrywkowym czekać ich będzie długa podróż do Rybnika.

Przemysław Półgęsek



