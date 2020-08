Żużel. PGE Ekstraliga: Stal - GKM 57:33

Mocno zmotywowani serią czterech zwycięstw gospodarze po raz kolejny sięgnęli po "gościa". Jednak tym razem trener Stanisław Chomski wstawił Jacka Holdera w miejsce kontuzjowanego Nielsa Kristia Iversena. Do składu wrócił Krzysztof Kasprzak, który w sobotę w chorwackim Gorican wywalczył w GP Challenge awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix.

Stal na własnym torze od samego początku zdominowała rywali. Dwa z rzędu zwycięstwa w stosunku 5:1 na otwarcie ustawiły to spotkanie. Potem gorzowianie sukcesywnie powiększali przewagę. Na swoim poziomie pojechał Bartosz Zmarzlik. Udany powrót do zmagań ligowych miał Krzysztof Kasprzak, dobrze pojechali Woźniak i Thomsen. Swoje zrobił Jack Holder. Atutem Stali byli juniorzy. To wszystko złożyło się na pewne i nawet przez chwilę nie zagrożone zwycięstwo gospodarzy.

W zespole z Grudziądza bezapelacyjnym liderem był Artiom Łaguta, a oprócz niego zagrożeniem dla rywali byli jedynie Kenneth Bjerre i Nicki Pedersen. Polscy seniorzy GKM-u, czyli Krzysztof Buczkowski i Przemysław Pawlicki, nie mogli odnaleźć się na gorzowskim torze. Na punkty młodzieżowców też trener Kempiński nie mógł liczyć. W sumie ekipa z Grudziądza w poniedziałek była tłem dla coraz bardziej rozpędzającej się w tym sezonie Stali, choć nie można jej liderom odmówić ambicji i woli walki.

Gorzowianie rozpoczęli od mocnego uderzenia. Kasprzak z Woźniakiem pokonali 5:1 Pedersena z Pawlickim. W wyścigu juniorów podczas wejścia w pierwszy łuk upadł Łobodziński, który miał kontakt z Karczmarzem. W powtórce w pełnym składzie komplet zainkasowali młodzieżowcy Stali i ich zespół miał już osiem punktów przewagi. W trzecim biegu był remis po zwycięstwie Łaguty. Seria nr 1 zakończyła się wynikiem 4:2 i popisową jazdą Zmarzlika.

Po pierwszej kosmetyce toru mieliśmy drugi upadek. Po wygranym starcie przez gości na wejściu w pierwszy łuk uślizg miał Thomsen. W powtórce nie było wykluczenia. Wygrali ją pewnie Thomsen z Kasprzakiem i ich drużyna prowadziła 22:8.

Siódma gonitwę wygrał Zmarzlik, a jej okrasą była skuteczny pościg Łaguty za Woźniakiem. Rosjanin dopiął swego i był drugi, ale to Stal ponownie dopisała do swojego dorobku zwycięstwo 4:2. W ósmym biegu trener Kempiński z rezerwy taktycznej w miejsce Pawlickiego wystawił Łagutę. Ten wygrał, a trzeci, za Holderem był Bjerre. GKM wygrał pierwszy raz drużynowo tego dnia.

Potem w ramach kolejnej rezerwy wyjechał na tor Lakhbaum za Buczkowskiego. Nic to nie dało, gdyż Zmarzlik z Woźniakiem pokonali rywali 5:1. Trzeci był Pedersen. Potem było 4:2 dla Stali i zwycięstwo Thomsena nad najlepszym tego dnia w GKM-e Łagutą. Gospodarze prowadzili 40:20 i przegrać z GKM-em nie mogli, a po zwycięstwie Stali 5:1 w 11. wyścigu było już pewne, że trzy punkty zostaną w Gorzowie.

Potem kibice byli świadkami remisu, a na zakończenie fazy zasadniczej znakomitego wyścigu w wykonaniu Łaguty i Bjerre, którzy podwójnie pokonali Zmarzlika i Holdera. Po wygranym starcie daleko odjechał Łaguta, a za jego plecami Bjerre przez cztery okrążenia skutecznie odpierał ataki aktualnego mistrza świata.

W 14. wyścigu żużlowcy z Gorzowa wygrali 5:1. Woźniak z Kasprzakiem pokonali Bjerre i Pawlickiego. Na koniec zawodów było 3:3 po wygranej Łaguty nad Zmarzlikiem i Thomsenem. Stal pokonała GKM 57:33.

Stal Gorzów wygrała piąty mecz z rzędu, zainkasowała bonus i cały czas liczy się walce o udział w fazie play-off. Następnym rywalem gorzowskiej drużyny będzie Falubaz Zielona Góra. Derbowy pojedynek jest zaplanowany na niedzielę, 30 sierpnia br. i może być kluczowy dla obu lubuskich zespołów.

Mecz 14. kolejki między Stalą a GKM-em został rozegrany awansem, gdyż w pierwotnym terminie odbędzie się gorzowska runda Grand Prix (11 i 12 września br.).

Moje Bermudy Stal Gorzów - MrGarden GKM Grudziądz 57:33

W pierwszym meczu 29:25 dla GKM-u. Punkt bonusowy zdobyli żużlowcy Stali.

Punkty:

Moje Bermudy Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,3,1,2,), Anders Thomsen 11 (1,3,3,3,1), Szymon Woźniak 10 (2,1,2,2,3), Krzysztof Kasprzak 10 (3,2,1,2,2), Jack Holder 6 (2,2,2,0), Rafał Karczmarz 5 (3,1,1), Wiktor Jasiński 3 (2,1,0).

MrGarden GKM Grudziądz: Artiom Łaguta 16 (3,2,3,2,3,3), Nicki Pedersen 8 (1,3,1,0,3), Kenneth Bjerre 7 (2,1,1,1,2,0), Przemysław Pawlicki 1 0 (0,0,-,-,1), Denis Zieliński 1 (1,0,0), Krzysztof Buczkowski 0 (0,w,-,-), Kacper Łobodziński 0 (0,0,u), Roman Lakhbaum 0 (0,0).

Najlepszy czas dnia uzyskał Bartosz Zmarzlik w 4. wyścigu - 58,92 s. Sędzia Paweł Słupski (Lublin). Widzów: 5,1 tys.

Tabela

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 11 9 0 2 554-436 22 +118

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 11 7 1 3 514-475 17 +39

3. Motor Lublin 11 7 0 4 523-467 16 +56

4. Betard Sparta Wrocław 11 5 2 4 504-486 14 +18

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 10 4 2 4 472-428 13 +44

6. Moje Bermudy Stal Gorzów 11 5 0 6 482-472 12 +10

7. MrGarden GKM Grudziądz 12 3 1 8 479-565 8 -86

8. PGG ROW Rybnik 11 1 0 10 395-594 2 -199