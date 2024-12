Polskie kluby tracą miliony, inni tylko się śmieją. "Są sobie sami winni"

Kryzys w żużlowym Grand Prix pogłębia się

To zresztą temat, który wraca jak bumerang. Podczas gdy miasta w innych państwach są w stanie przeprowadzić u siebie turniej za całkiem rozsądne pieniądze, to w Polsce płaci się znacznie więcej, a kluby nierzadko licytują między sobą, byle tylko zorganizować imprezę u siebie.

Niektórzy poszli już po rozum do głowy

- Zadaję pytanie, czy nam ktoś każe organizować rundy Grand Prix w Polsce? Niestety, ale psujemy rynek od wielu, wielu już lat. Polakom i polskim klubom marzy się, aby w naszym kraju odbywało się nawet pięć turniejów. A co ciekawe, spotkałem jednego rozsądnego człowieka, który powiedział mi, że nie garnie się do organizowania Grand Prix. To Kuba Kępa, prezes Motoru Lublin. Bardzo realnie podchodzi do tematu. On zdaje sobie sprawę, że po pierwsze na razie nie mają odpowiedniego stadionu, ale poza tym twardo stąpa po ziemi - dodaje Jaźwiecki.