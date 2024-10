Zaskakujący transfer. Zostawił swój klub, poszedł do lokalnego rywala

Grzegorz Węglarz, jeden z najbardziej znanych żużlowych toromistrzów przenosi się z Wilków Krosno do Stali Rzeszów. Jego odejście zaskakuje, bo półtorej roku temu w dotychczasowym klubie wszyscy witali go jak gwiazdę. Stal, która ma ambicje ekstraligowe, chce mieć jednak speca od przygotowania toru u siebie. To spory cios skierowany w stronę lokalnego rywala.