Fatalne informacje z Tarnowa. To może być koniec. W tle wielka kasa

W kuluarach mówiło się, że Autona położyła na stole milion złotych. Ta kwota nie była wystarczająca do spłaty pełnego zadłużenia, ale znacząco reperowała budżet. Prezes Kamil Góral w międzyczasie nadal chodził od drzwi do drzwi szukając dalszych środków finansowych. W tym momencie wiele wskazuje na to, że jego trud pójdzie na marne, bo prawdopodobnie runęła podstawa, którą miała być umową ze sponsorem tytularnym. Reklama

We wtorek zaczęły do nas docierać informacje, że kontakt z właścicielem firmy jest utrudniony, a cała sprawa najpewniej zakończy się wycofaniem Autony ze współpracy z klubem. Później dyskusja na ten temat przeniosła się do... internetu, gdzie głos na portalu Facebook zajął sam Krzysztof Kołodziej - właściciel firmy. - Nigdzie się nie wycofałem. Czekajcie na finał - napisał. Po chwili ten sam post skomentował Piotr Kołodziej, prywatnie brat Krzysztofa, który również jest przedsiębiorcą i prowadzi firmę "Narzędzia Kołodziej". - Serce tak, rozum nie. Nie składaj deklaracji widząc jak wyglądała i jak wygląda sytuacja w klubie. To nie jest takie proste jak się komuś wydaje - odpowiedział. A my dodajmy, że Piotr Kołodziej też miał być namawiany do zaangażowania się w pomoc finansową.



Reklama Ewa Pajor o reprezentacji, Barcelonie i nagrodzie Złotej Piłki. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Co dalej z przyszłością żużlowej Unii Tarnów?

Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, choć wiele wskazuje na to, że misja ratowania klubu zakończy się ostatecznie niepowodzeniem. W tym momencie nie jest do końca jasne czy Autona rzeczywiście jest gotowa i chętna do współpracy z Unią Tarnów czy nie. Poza wszystkim środki z tej umowy i tak będą niewystarczające do spłaty pełnego zadłużenia. Ostatnie dwa dni będą intensywne. Finalne rozstrzygnięcia i decyzję poznamy już wkrótce. Reklama

Stadion żużlowy w Tarnowie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Unia Tarnów wygrywa Krajową Ligę Żużlową / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński