Wilki się zbroją! Mają nowego zawodnika

Keynan Rew wypożyczony do Wilków Krosno

Australijczyk ma już na swoim koncie debiut w PGE Ekstralidze, gdzie zostawił po sobie dobre wrażenie. Z powodzeniem radzi sobie także w PGE Ekstralidze do lat 24, gdzie jest jednym z najlepszych zawodników. Na regularne starty w pierwszej drużynie Fogo Unii Leszno naturalnie jednak nie mógł liczyć. Byli mistrzowie Polski pokładają jednak w nim duże nadzieje, dlatego zdecydowali się umożliwić mu wypożyczenie do innego klubu. Wszystko po to, aby żużlowiec zbierał cenne doświadczenie ligowe.

Rew ostatecznie trafił do Cellfast Wilków Krosno. Klub z Podkarpacia przygotowuje się do rundy play-off i marzy o awansie do PGE Ekstraligi. Australijczyk będzie walczył o miejsce w składzie z Rafałem Karczmarzem, który aktualnie pełni rolę zawodnika do lat 24. Do tej pory spisuje się jednak przeciętnie, wiec istnieje duża szansa, że Rew przebije się do drużyny.