Wielkie podwyżki cen, fala krytyki spadła na klub. Oburzenie wśród kibiców

Dziś o godzinie 10:00 Abramczyk Polonia Bydgoszcz ruszyła ze sprzedażą karnetów. Wśród kibiców oburzenie, ponieważ ceny wzrosły nawet o 110 złotych. - Trochę przesadzili. W tej chwili trudno mi usprawiedliwiać działania klubu - komentuje Leszek Tillinger w rozmowie z Interia Sport. - Czy my mamy spłacać kontrakty Woźniaka i Łoktajewa? - pyta jeden z kibiców. Klub faktycznie może próbować w ten sposób zrekompensować wysokie umowy z zawodnikami. A to dlatego, że Polonia znów jest w gronie głównych kandydatów do awansu i kasa jest potrzebna.