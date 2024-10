Trwa walka z czasem. Legendarny klub rozpaczliwie szuka pieniędzy

4,5 miliona złotych musi do końca miesiąca wyczarować ebut.pl Stal Gorzów, by móc w ogóle myśleć o uzyskaniu licencji na starty w PGE Ekstralidze w sezonie 2025. Gorzowianie rozpaczliwie szukają pieniędzy i na ten moment mają tylko zapewnienia niektórych sponsorów. Policzyliśmy, ile pieniędzy do tej pory Stalowcy zebrali od kibiców. Kwota nie powala, a nad Gorzów napływają coraz czarniejsze chmury.