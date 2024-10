Legenda upada, ruszyła lawina. W tym klubie już zacierają ręce

Ebut.pl Stal Gorzów jest na skraju bankructwa. Do końca października musi uzbierać 4,5 miliona złotych. Inaczej klub nie otrzyma licencji na starty w PGE Ekstralidze 2025. Jeśli Stal upadnie, to ich miejsce zajmie FOGO Unia Leszno. Dzięki temu autostradę do awansu miałaby Abramczyk Polonia, jeden z głównych faworytów Metalkas 2. Ekstraligi. To efekt transferu last minute klubu z Bydgoszczy, który pod koniec września podpisał kontrakt z Szymonem Woźniakiem, tegorocznym finalistą cyklu Grand Prix. Upragniony powrót do elity byłby dosłownie na wyciągnięcie ręki.