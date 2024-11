Wielka kasa na transfery poszła w ruch. Polskie kluby obawiają się katastrofy

Wybrzeże Gdańsk, Ultrapur Start Gniezno, Polonia Piła oraz OK Kolejarz Opole - te kluby dokonały dużych transferów w Krajowej Lidze Żużlowej. Wielu zawodników na trzecim szczeblu rozgrywkowym zarabia lepsze pieniędze niż jeszcze kilka sezonów temu największe gwiazdy Metalkas 2. Ekstraligi. Kluby robią wszystko, aby tylko się stąd wyrwać, co w ostatnich latach nie było proste . W 2023 roku prawdziwy dream team zbudowała Texom Stal Rzeszów, a w 2024 Unia Tarnów.

Żużel. Krajowa Liga Żużlowa. Tego kluby obawiają się najbardziej

Mocna konkurencja to jedno. W żużlowych zespołach nigdzie nie ma szerokiej ławki, gdyż nikt nie zgodzi się na pełnienie roli zawodnika oczekującego. Każda kontuzja, a zwłaszcza lidera, niesie za sobą poważne konsekwencje. Może nawet przekreślić plany awansu . W Gdańsku i w Gnieźnie (te drużyny wydają się być najmocniejsze) muszą jedynie trzymać kciuki i liczyć na bezkolizyjną jazdę. - Zdrowie jest najważniejsze. Składy Wybrzeża i Startu są na tyle podobne, że strata kogokolwiek z wyjściowej siódemki byłaby ogromnym ciosem - przyznaje w rozmowie z Interią komentator Canal+ Mateusz Dziopa, wskazując palcem na gdańszczan i gnieźnian. Zdaniem doskonale znającego realia KLŻ dziennikarza, to właśnie te ekipy między sobą powinny rozstrzygnąć sprawę awansu .

Jazdę w KLŻ można porównać do rzucania gorącym kartoflem. Wszyscy chcą jeździć wyżej. Prezesi mówią o tym wprost. - Muszę tłumaczyć się, że nie jestem nieudacznikiem - mówił nam niedawno w wywiadzie Paweł Siwiński, prezes Startu. Gnieźnianie przegrali ostatnie dwa finały, więc zatrzymali się na ostatnich przeszkodach. Teraz wymienili Huberta Łęgowika na potrafiącego zrobić różnicę Adriana Gałę i zawodzącego Kevina Woelberta na mocnego Adama Ellisa. Wszystko po to, by w końcu wrócić na zaplecze PGE Ekstraligi.