Narkotyki zniszczyły mu życie. Hit transferowy, narodził się drugi raz

Żużel. Transfery. Marcus Birkemose w Wybrzeżu Gdańsk

Kara została przedłużona aż do 10 listopada, więc Duńczyk musiał przekreślić na straty nie tylko cały sezon 2023, ale również 2024. Trudno powiedzieć, co w tej karierze poszło nie tak. Stal Gorzów w Polsce bardzo go pilnowała. Pod opiekę wzięli go działacze oraz sponsorzy. Miał cieplarniane warunki do rozwoju. Nie skorzystał. Wielu spisało go już na straty.



Podpisanie kontraktu z Birkemose było wielkim hitem. Stal podpisała go w domu... trzykrotnego mistrza świata Erika Gundersena. Młody Duńczyk miał iść w jego ślady i być kolejnym mistrzem, po Hansie Nielsenie (cztery tytuły), Nickim Pedersenie, Ole Olsenie (obaj trzy tytuły) oraz Janie Osvaldzie Pedersenie (jeden tytuł). Teraz wraca, ale na razie tylko na poziom Krajowej Ligi Żużlowej. W Wybrzeżu Gdańsk spróbuje się odbudować i wrócić na właściwe tory.