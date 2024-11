Dostał fortunę za podpis, teraz może wylecieć z ligi. Mistrz świata w tarapatach

Kiedy Jaimon Lidsey trafił do Leszna, twierdzono, że to następca Leigh Adamsa. Wszak Australijczyk został polecony działaczom właśnie przez legendę FOGO Unii. Sezon 2020 rozpoczął z przytupem i momentalnie wywalczył miejsce w pierwszym składzie. To już przeszłość, bo z roku na rok jest coraz gorzej.