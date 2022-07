W centrali to oni forów nie mają

Przed sezonem 2022 doszło do rewolucji, jeśli chodzi o prawa do pokazywania spotkań rozgrywanych w ramach polskich lig żużlowych. Canal+, zgodnie z podawanymi wcześniej informacjami, utrzymało prawa do PGE Ekstraligi oraz eWinner 1. Ligi i powiększyło swoje portfolio o mecze 2. Ligi Żużlowej. Tak duża liczba rozgrywek do obsłużenia wymagała reorganizacji harmonogramu transmisji.