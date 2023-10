Upadek gwiazd. Nikt nie chce dać im pracy?

39-letni Bjerre, 40-letni Zagar i 50-letni Holta to mimo wszystko uznane marki. Każdy z nich jeździł w cyklu Grand Prix i wygrywał turnieje. Był moment, w którym trudno było sobie wyobrazić Ekstraligę bez tych panów. Ale to już przeszłość. Teraźniejszość zaś wygląda tak, że żaden z nich nie ma jeszcze klubu na sezon 2024, a kadry prawie wszędzie są zamknięte. Pozostało kilka raptem wolnych miejsc, ale na pewno żaden z wymienionych nie będzie priorytetem. Co najwyżej opcją rezerwową, bo oprócz spadającego poziomu sportowego, jest jeszcze jeden problem.