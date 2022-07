Trzy wesela i pogrzeb? Jaki pogrzeb?

O niedzielnym meczu Moje Bermudy Stali Gorzów z Fogo Unią Leszno już teraz pisze się i mówi: trzy wesela i pogrzeb. Klub pochwalił się nowym kontraktem Szymona Woźniaka. Martiin Vaculik i Anders Thomsen też już są dogadani. Informacja o tym ma być podana w trakcie spotakania. Tajemnicą poliszynela jest jednak to, że odchodzi Bartosz Zmarzlik. I to jest ten pogrzeb, bo Zmarzlik to kapitan, lider, lokomotywa i maszyna do zdobywania punktów, jakiej Stali będzie brakowało w kolejnych sezonach.