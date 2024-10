Trwa walka o przetrwanie znanego klubu. To wtedy poznamy decyzję

Przed paroma dniami informowaliśmy, że Unia Tarnów złożyła odwołanie od negatywnej rekomendacji Ekstraligi Żużlowej w kwestii dopuszczenia klubu do startów w 2. Metalkas Ekstralidze. Działacze złożyli od tej decyzji odwołanie. Nie doczekaliśmy się oficjalnej informacji w tej sprawie, ale z naszych informacji wynika, że rekomendacja była, jest i będzie negatywna. Na tym sprawa jednak się nie kończy.

Unia Tarnów ciągle ma szanse na przetrwanie

Rzecz w tym, że negatywna rekomendacja niczego nie przekreśla. Unia może przystąpić do procesu licencyjnego, którym zajmuje się Polski Związek Motorowy. I to na kontakcie ze Związkiem działacze z Tarnowa mieli się w ostatnim czasie skoncentrować. Ekstraliga Żużlowa zdania nie zmieni, ale to nie decyzja tego organu jest kluczowa.