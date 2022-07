To już koniec Pawlickiego w GKM-ie?!

Przemysław Pawlicki jest cieniem samego siebie

Wygląda na to, że podobnego zdania jest sam zawodnik, który co prawda nie mówi otwarcie o zmianie klubu, jednak ton jego wypowiedzi oddaje bardzo wiele. W tym wszystkim należy oddać, że Pawlicki po kompromitującym występie we Wrocławiu nie bał się stanąć przed kamerą i otwarcie podsumować swoją dyspozycję. W niedzielę był gościem Magazynu Żużlowego w Canal Plus, w którym odniósł się do swojej przyszłości. - Nie mogę powiedzieć, że to był mój ostatni mecz w barwach GKM-u Grudziądz. Jedziemy jeszcze jedno spotkanie, a co będzie dalej, to zobaczymy. Nie było okazji, by usiąść i porozmawiać. Jeśli władze klubu będą chciały podjąć rozmowy, to na pewno porozmawiamy - powiedział sam zainteresowany, choć nieoficjalnie wiemy, że rozgląda się już za nowym klubem.