To hit transferowy. Motor Lublin w opałach, zmieni się układ sił w lidze

Mikkel Michelsen przenosi się z Włókniarza Częstochowa do Apatora Toruń. Torunianie rzucają tym samym rękawice hegemonowi PGE Ekstraligi z ostatnich lat, Motorowi Lublin. - Mocno się postaramy, by namieszać. W tym roku chcieliśmy im napsuć krwi, ale byli poza zasięgiem. Liczymy na to, że Mikkel nas przybliży do tego, żeby równorzędnie walczyć z Motorem Lublin – mówi w rozmowie z Interią Piotr Baron. Menedżer Aniołów w wywiadzie z Interią wskazuje także, który z zawodników najbardziej go zawiódł.