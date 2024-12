17 grudnia 2024 roku na długo zostanie zapamiętany przez kibiców Stali Gorzów. Radni Miasta Gorzowa zagłosowali za wykupem akcji Stali o wartości 2,5 miliona złotych, choć nie zabrakło głosów sprzeciwu, a to oznacza, że Stal zrobiła krok milowy, by startować w PGE Ekstralidze 2025. - Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, żeby tak ważny projekt uchwały, jak zakupu akcji był dostarczany radnym po przerwie w trakcie sesji. Pan chyba dziś pisał ten projekt, to niepoważne – mówił radny Sebastian Pieńkowski w kierunku prezydenta Wójcickiego. To może nie być koniec sprawy. Część mieszkańców Gorzowa chce zaskarżyć podjętą uchwałę.