Ta liga to kuriozum. Czas na reformę!

2. Liga Żużlowa. Kuriozalny terminarz

Nie jest to może nowy problem w polskim żużlu, jednak co jakiś czas wraca problem terminarza w 2. Lidze Żużlowej. Chodzi o liczbę meczów w sezonie w przypadku drużyn, które po rundzie zasadniczej nie wywalczyły awansu do rundy play-off. W tym roku w takim położeniu znalazły się kluby z Tarnowa, Rzeszowa i Piły. Postanowiliśmy posłużyć się przykładem Unii, aby zaprezentować owy paradoks.

Otóż tarnowianie sezon rozpoczęli już 9 kwietnia od meczu na własnym torze. Dla nich rozgrywki skończą się już 24 lipca, bo drużyna nie wywalczyła awansu do rundy play-off. Oznacza to, że sezon ligowy dla Unii potrwa nieco ponad trzy miesiące. Miejscowi kibice mogą czuć się zawiedzeni, bo po raz ostatni mieli okazję oglądać swoich pupili na miejscowym torze w zeszłą niedzielę, czyli 17 lipca.

Na pierwszy rzut oka cała sytuacja wygląda bardzo kuriozalnie. Drużyna kończy sezon w pełni lata, kiedy aura do uprawiania tej dyscypliny jest przecież najlepsza. W mało komfortowej sytuacji znajduje się też sam klub, który musi walczyć o sponsorów. Ci eksponują swoją reklamę przez nieco ponad trzy miesiące, co nie dla wszystkich jest atrakcyjną formą promocji. Pytanie więc, jak tu przekonać nowych partnerów, że warto zainwestować w żużel, skoro rozgrywki przypominają bardziej amatorski niż profesjonalny szczebel.

Żużlowcy muszą iść do pracy

Inna sprawa to sami zawodnicy. Już pomijamy fakt, że 2. Liga Żużlowa to przepaść pod względem finansowym w porównaniu z eWinner 1. Ligą, a już nie wspominając o PGE Ekstralidze. Żużlowcy muszą więc albo szukać startów w ligach zagranicznych, turniejach indywidualnych, albo... pójść do normalnej pracy. W trzy miesiące nie są w stanie zarobić na tyle, aby spokojnie czekać do startu kolejnego sezonu.