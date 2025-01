Kariera mistrza wisi na włosku. Polski klub ostatnią nadzieją

Ostatnie lata w wykonaniu Jasona Doyla nie należą do najlepszych. Zawodnik obniżył loty, ustabilizował się w stawce daleko od czołówki. Odkąd Australijczyk wywinął numer prezesowi Unii Leszno, Piotrowi Rusieckiemu, i opuścił klub po wcześniejszym porozumieniu, jego kariera wpadła w poważny kryzys. Teraz dostał gwiazdorski kontrakt w Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa na grube miliony. Wydaje się, że Michał Świącik to ostatnia nadzieja dla Doyla na powrót do czołówki.