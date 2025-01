Gwiazdy po przejściach za grosze. To będzie wielka sensacja

INNPRO ROW Rybnik nieoczekiwanie awansował do PGE Ekstraligi. Prezes Krzysztof Mrozek nie miał wielkiego pola manewru, więc skorzystał z tego, co pozostało na rynku. W zespole znaleźli się między innymi Nicki Pedersen i Chris Holder, którzy mają zapewnić utrzymanie. Jeśli byli mistrzowie świata będą liderami z prawdziwego zdarzenia, to łącznie zarobią nieco ponad 3 miliony złotych. To wręcz promocyjna cena, gdy mowa o najwyższej klasie rozgrywkowej. - Wiedzą, o co jadą. Jeżeli zawiodą, mogą już nie znaleźć zatrudnienia w Ekstralidze - przyznaje Rufin Sokołowski w rozmowie z Interia Sport. Niektórzy kręcą głowami, ponieważ obaj zawodnicy wracają po ciężkich kontuzjach i są u schyłku swoich karier. - Czasami motocykl jest najszybszy tuż przed defektem. Podobnie jest z zawodnikami - podkreśla.