Spór w środowisku, polski klub odpiera zarzuty. Mocne oskarżenia

Zgodnie z linią opolskiego klubu, Kolejarz miał spłacić wszelkie zadłużenie wynikające z kontraktów z zawodnikami. Według opolskich sterników to zostało zrobione. Krzysztof Cegielski w rozmowie z WP Sportowefakty zarzucił opolanom kłamstwo. - Nieprawdą jest, że zawodnicy zostali spłaceni. Są tacy, którzy w żaden sposób nie zostali uregulowani, jeśli chodzi o te zaległości po sezonie - mówił. Krzysztof Cegielski jest prezesem stowarzyszenia Metanol. Zawodnicy często przychodzą do niego po pomoc w rozwiązywaniu problemów. Cegielski dba o interesy żużlowców i o sprawiedliwość.

Żużel. Kolejarz Opole odpowiada Cegielskiemu

- Rozmawiałem wczoraj z Krzysztofem Cegielskim, odbyliśmy fajną konwersację. Wydawało mi się, że uzgodniliśmy sprostowanie jego słów. Musiałem mu uzmysłowić, że tego typu historie powodują to, że dzwonią do nas sponsorzy i pytają co robimy z ich pieniędzmi. To grozi zamknięciem klubu. Jego słowa były nieprawdziwe, a jeśli trzeba będzie, to udowodnię, że wszystkie kontraktowe zobowiązania mamy uregulowane. Mamy potwierdzenia przelewów - mówi nam Grzegorz Grabalski z Kolejarza Opole.