Spektakularny powrót gwiazdy. Rozbił bank, kwota zwala z nóg

1,763 - tyle wynosiła średnia biegopunktowa Patryka Dudka w PGE Ekstralidze 2023 . Reprezentant Polski szybko o tym zapomniał i podkreślał, że to był tylko wypadek przy pracy. W życiu sportowca zawsze może wydarzyć się jeden gorszy okres, co Dudek później udowodnił.

Pokonał Zmarzlika, wrócił do żywych

Choć pierwsza faza sezonu nie była w jego wykonaniu oszałamiająca, to w drugiej części znacząco się poprawił. Był jednym z liderów KS Apatora Toruń i to m.in. dzięki niemu drużyna sięgnęła po drugi brązowy medal z rzędu . W pewnym momencie wydawało się nawet, że zostanie indywidualnym mistrzem Polski.

Nie do końca popisał się jednak w finałowej rundzie w Lublinie. Ponadto świetnie tamtego dnia zaprezentował się Maciej Janowski. Zawodnik z Wrocławia zdobył komplet i wyprzedził Dudka dwoma punktami. Obaj przerwali dominację Bartosza Zmarzlika , co już zasługiwało na pochwałę.

Polak rozbił bank, ponad 3 miliony

32-latek nieoficjalnie miał podpisać dwuletnią umowę (2023 i 2024) opiewającą na 1,2 miliona złotych za podpis i 10 tysięcy złotych za punkt. W 2024 roku zdobył 199 punktów i 21 bonusów. To oznacza, że zgarnął blisko 3,5 miliona złotych. To plasuje go w czołówce najlepiej zarabiających zawodników na świecie.

Wychowanek Falubazu Zielona Góra w lipcu przedłużył kontrakt tylko na rok, kiedy Emil Sajfutdinow i Robert Lambert są już pewni jazdy w Toruniu do 2026 roku. Działacze szybko usiedli z nimi do rozmów zanim inni prezesi wkroczyli do gry. Kiedy zsumujemy umowy całej trójki, to wychodzi nam około 10 milionów. Później Apator musiałby sięgnąć dużo głębiej do kieszeni.