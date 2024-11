Władze miasta bezlitosne, Stal pozostanie bez wsparcia. Trupy w gorzowskich szafach

- Ten dług jest i można go zaciągnąć. OSiR to jednak miejska instytucja, która w tym zakresie chowa głowę w piasek. Przecież OSiR też ma swój budżet i musi nim należycie gospodarować - komentuje Jerzy Synowiec.

Żużel. Radni nie przekażą pieniędzy na Stal Gorzów

- Radni są w tej chwili zakręceni jak domek ślimaka, bo nie wiemy nic, a co za tym idzie, nie przekażemy Stali ani złotówki. Większość radnych wypowiada się w tym samym tonie. Nie podniesiemy ręki za czymś, co jest zupełnie chore. Takich pieniędzy klub w obecnej sytuacji i braku jakiejkolwiek informacji nie dostanie - kontynuuje.

Żużel. Synowiec nie ma litości. "To jest patologia"

- To jest patologia, trupy w szafach. Obecny prezes funkcjonuje jakby był po pas w mule i nie wie co robić, tylko macha rękami i się ratuje, jak może. Nie wiemy, co spowodowało długi. Nie wiemy, jakie długi pozostawił też pan Marek Grzyb i poprzedni prezes. Trzeba usiąść na tyłku i powiedzieć co jest, czego nie ma i dlaczego. Jak wygląda ta sytuacja od środka. Inaczej to w ogóle nie ma sensu - powiedział Jerzy Synowiec.