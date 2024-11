Falubaz wyczekuje hitowego transferu. Siedzą, jak na szpilkach. Miliarder sięgnie głęboko do kieszeni

Po wzmocnieniach Abramczyk Polonii Bydgoszcz było sporo wątpliwości na temat tego, czy Damian Ratajczak dostanie zgodę na zmianę klubu, czy też zostanie zmuszony, by zostać w Lesznie. Ta kwestia jest już wyjaśniona i wicemistrz świata juniorów zmieni klub, jeśli Fogo Unia Leszno pozostanie w Metalkas 2. Ekstralidze. Wciąż jest wiele niewiadomych. Falubaz musi sięgnąć głęboko do kieszeni jeśli chce wyciągnąć leszczyńskiego juniora, ale dla zielonogórskiego właściciela klubu, który jest miliarderem to nie będzie problem. Wszystko teraz w rękach Stali Gorzów.