W legendarnym klubie mają ogromne problemy. Polak nigdy tego nie zrobił

Fogo Unia Leszno spadła, a teraz robi wszystko, aby jak najszybciej powrócić do PGE Ekstraligi. Zostawili trzon drużyny, który ma prowadzić klub do awansu. Spory problem mają z Grzegorzem Zengota, którego traktują jako lidera. Problem w tym, że w 20-letniej karierze nigdy nie sprostał takiemu wyzwaniu. Wiele wskazuje na to, że powrót legendarnego klubu do elity może nie nastąpić tak szybko, jak się wydaje.