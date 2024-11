Chciał skończyć karierę, a zgarnie fortunę. 2 miliony na wyciągnięcie ręki

Chris Holder wraca do PGE Ekstraligi. Australijczyk jeszcze niedawno był o krok od końca kariery. W 2022 roku doznał szeregu złamań, a na domiar złego poprawił to pęknięciem kręgu szyjnego C5 na starcie sezonu 2023. Były mistrz świata znów myślał o skończeniu z tym sportem. Wcześniej dobiła go tragedia bliskiego przyjaciela Darcy'ego Warda, który w wieku 23 lat wylądował na wózku inwalidzkim. 37-latek zagryzł zęby i znów powalczy z najlepszymi. Na wyciągnięcie ręki ma bowiem blisko 2 miliony złotych.