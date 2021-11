Sparta zatrzymała kolejne ważne ogniwo

Wojciech Kulak Żużel

Włodarze Betard Sparty nie próżnują na rynku transferowym. Po pozyskaniu Bartłomieja Kowalskiego i przedłużeniu kontraktu z Artiomem Łagutą, przyszedł czas na Gleba Czugunowa. Rosjanin z polskim paszportem we Wrocławiu zostanie co najmniej do sezonu 2023.

