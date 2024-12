Córka polskiego milionera przekazała ważną wiadomość. Wielka chwila w życiu młodej gwiazdy

Para pewnie nawet nigdy by się nie poznała, gdyby nie pasja ojca Polki i jego czasem wręcz uporczywe stawianie na Australijczyków w Fogo Unii Leszno. Rusiecki opiekował się nimi, dał im dach nad głową. Nie wszyscy skorzystali z tej szansy na poważne zaistnienie w Polsce. Rew, mimo zaledwie 21 lat na karku, już jest bardzo dobrym zawodnikiem. Mowa przecież o czwartym juniorze na świecie z sezonu 2023.

Oprócz wykorzystywania cieplarnianych warunków do rozwoju, przy okazji poznał miłość swojego życia. Jest w związku z córką wspomnianego biznesmena od kilku lat. W okresie zimowym zakochani często wylatują do Australii, gdzie aktualnie również przebywają. Właśnie z tego kraju poinformowali całe środowisko żużlowe o tej niezwykle istotnej chwili w ich życiu - zostaną rodzicami. Już odliczają dni do narodzin dziecka.