Polski klub upada, milioner nie wytrzymał. Takiej awantury nikt się nie spodziewał

Żużel. Orzeł Łódź upada. Witold Skrzydlewski wyłożył karty na stół

Skrzydlewski od prawie dwóch dekad przeznaczał miliony na żużel. Na spotkaniu wyłożył karty na stół, przedstawiając kibicom bilans wydatków i przychodów. - Za ten sezon klub wydał 8 653 277 zł. Wynagrodzenia zawodników wyniosły 5 milionów i 995 tysięcy. To oni są największym beneficjentem tego budżetu. Koszty organizacyjne wyniosły 2 miliony i 658 tysięcy. Mieliśmy też wpływy i wpływy, na które najbardziej liczyliśmy - na Was, na kibiców, były najniższe w całej lidze. Tylko 874 tysiący wpływu za osiem meczów. Dla porównania, niektóre kluby miały 3-4 miliony. Nawet ostatni w lidze Gdańsk miał większe wpływy z biletów niż my - przekazał właściciel Orła.



- Wpływy od sponsorów to 3 miliony i 187 tysięcy. Na minusie zostały 4 591 877 i tę kwotę wyłożyła rodzina Skrzydlewskich, ale zrobiła to po raz ostatni. Nie ma takiej możliwości, żeby wyłożyła to następny raz. Wydając pieniądze przez 19 lat, oczekujemy jakiegoś szacunku. Ci, którzy krzyczą, pyskują, niech założą klub. Ktoś powie, że byli chętni, Proszę Państwa, każdy, kto był chętny zakładał, ile my dołożymy do tego interesu, natomiast ani ja, ani moja rodzina nie dołożymy już nawet złotówki. Mała grupa ludzi, według mnie w większości nieudaczników, co w życiu nic nie osiągnęli, zniszczyła cały ten klub. Myślałem, że będzie tu bardzo dużo ludzi, a wszystkich na palcach paru rąk można policzyć. To jest dowód, że nie warto się w to bawić, że w Łodzi nie ma miejsca na żużel - tłumaczył biznesmen.