Prezydent wszystko policzył. Miliony pomogą polskiemu klubowi

Kolejne dobre informacje docierają do nas z Tarnowa. Prezydent miasta wyciąga pomocną rękę do walczącej o przetrwanie żużlowej Unii. Włodarz obiecał przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na stadionie, które są niezbędne do otrzymania licencji na starty w 2. Metalkas Ekstralidze. Są już pierwsze wyliczenia, które zakładają wydatek rzędu minimum 5 milionów złotych. Wcześniej klub poinformował o spłaceniu zadłużenia względem zawodników.