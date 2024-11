Transfer pogrąży legendarny klub? Bije na alarm, kibice mają się o co martwić

Żużel. Zepsują atmosferę. ROW będzie tego żałować

- To dobry ruch na wprowadzenie złej atmosfery. Dramat. Jedyna korzyść to doświadczenie Nickiego Pedersena i jego wiedza o żużlu, ale poza tym taki ruch nie ma dobrych stron. On w zeszłym sezonie jechał na słabszym poziomie, niż się spodziewano, a to przecież było ligę niżej! Nie przykładał się do swoich obowiązków. Holder to inna bajka, jest zrównoważony - mówi nam Leszek Tillinger.