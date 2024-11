Polski milioner sporo ryzykuje. Może tego mocno pożałować

Texom Stal Rzeszów w zeszłym roku awansowała do 2. Metalkas Ekstraligi. Jako beniaminek spełniła swoje zadanie, zajmując siódme miejsce i utrzymując się w lidze. To jednak nie jest szczyt marzeń w Rzeszowie, gdyż kibice oczekują walki o awans do PGE Ekstraligi.

Ściągają kota w worku. To spore ryzyko

Do drużyny z województwa podkarpackiego dołączy trzykrotny mistrz świata. Marketingowo ten transfer to prawdziwa bomba, jednak pod względem sportowym Woffinden to już cień zawodnika sprzed lat. W minionym sezonie jego forma była fatalna - dopóki nie odniósł kontuzji, jego średnia wynosiła jedynie 1,4 punktu na bieg, co jest katastrofą dla zawodnika tej klasy.