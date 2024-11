Utytułowany klub w ciągłym strachu. Na pogrzeb są gotowi co rok

Unia Tarnów do ostatnich dni października walczyła o to, aby spłacić zadłużenie względem zawodników i przystąpić do procesu licencyjnego. Dzięki staraniom miejscowych działaczy udało się 31 października wypuścić wszystkie niezbędne przelewy. W tym momencie wydaje się formalnością przyznanie licencji klubowi na starty w 2. Metalkas Ekstralidze. Przeszkodą nie powinien być stadion, bo wykonania niezbędnych modernizacji ma podjąć się miasto.

