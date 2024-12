AS Sportu 2024. Klaudia Zwolińska VS Aleksandra Mirosław. WIDEO

Żużel. Drżeliśmy o tytuł Zmarzlika. To musi zrobić Lindgren, by pokonać Polaka

Bartosz Zmarzlik zwycięża dzięki powtarzalności. Dopiero w minionym sezonie zaliczył kilka wpadek, a najgorszą w Cardiff, kiedy to pierwszy raz od 5 lat nie awansował do półfinału. Zmarzlik był w takim dołku, że próbował nawet silników od Brytyjczyka, Petera Johnsa. Jeśli Zmarzlikowi przydarzy się kolejny taki sezon, a Lindgren wyeliminuje słabsze turnieje, nasz rodak może drżeć o tytuł IMŚ. O kolejną koronę naszego mistrza jest spokojny z kolei Jacek Ziółkowski.

- Fredrik Lindgren musiałby wyeliminować słabe turnieje, by pokonać Bartosza Zmarzlika, ale to będzie bardzo trudne. Powtarzalność jest kluczem do sukcesu. Nie widzę jednak zawodnika, który byłby w stanie zepchnąć ze szczytu Bartka Zmarzlika, co nie znaczy, że będzie seryjnie zdobywać tytuły mistrza świata. Może się zdarzyć, że na chwilę ktoś inny przejmie mistrzowską koronę - komentuje menedżer Motoru Lublin.