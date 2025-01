Wykorzystał szansę, został niespodzianką

W taki sposób z ligi angielskiej wyciągnęli Bena Cooka. Australijczyk zachwycił wszystkich. Imponował jazdą na trasie, miał fantastyczny bilans w mijankach. Dał także nadzieję kibicom Unii na utrzymanie, ale tutaj jednak ostatecznie zabrakło punktów w tabeli. Sezon zakończył z średnią nieznacznie poniżej 2.0 punktu na bieg, za co kibice wybrali go niespodzianką sezonu PGE Ekstraligi.

Został w Unii. Teraz działacze mają kłopot

Zainteresowania osobą Cooka było spore. Ten jednak zdecydował się pozostać w Lesznie. Żużlowi kibice mieli jednak wątpliwości, czy nie okaże się on, tzw. one season wonder, czyli objawieniem jednego sezonu. Przedsezonowy 1. finał indywidualnych mistrzostw Australii dał jednak wiele do myślenia.