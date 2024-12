Głośny transfer wisi na włosku. Chcą im zabrać mistrza świata

AP / © 2024 Associated Press

Żużel. Transfery. Mateusz Cierniak może odejść z Orlen Oil Motoru Lublin

W środowisku słyszymy, że kluby zacierają ręce na ewentualne odejście Cierniaka z Orlen Oil Motoru Lublin . Może to być trudny i stresujący rok dla 22-latka, bo w Motorze jest - podobnie jak w poprzednich rozgrywkach - czterech bardziej doświadczonych seniorów i znakomity junior w osobie Wiktora Przyjemskiego, który jest głodny większej liczby wyścigów. Nie można też zapominać o perspektywicznym Bartoszu Bańborze. Cierniak będzie musiał mocno się napracować, by dostać swoje cztery programowe wyścigi .

Przekleństwo Zmarzlika. Tego polski mistrz obawia się najbardziej Słyszymy, że Cierniak - zgadzając się na przedłużenie umowy w Lublinie - nie miał pojęcia o tym, że Przyjemski zostanie na kolejny rok . Przecież był moment, w którym wydawało się, że aktualnie najlepszy junior na świecie odejdzie z ekipy mistrza Polski. Wymieniano choćby KS Apator Toruń czy NovyHotel Falubaz Zielona Góra. W niedawnym wywiadzie Przyjemski zdradził nam, że zawsze jest otwarty na każde rozwiązanie. Po dłuższym przemyśleniu pozostał jednak w Motorze, co miało zaskoczyć jego klubowego kolegę .

Ich wspólny pobyt w Motorze im szkodzi. Każdy chce jeździć jak najwięcej, bo każdy kolejny punkt w żużlu wpływa na większe wynagrodzenia. A obaj na pięć startów mogą liczyć tylko w pojedynczych meczach. Jedynie, jeśli losy meczu/dwumeczu, będą wcześniej rozstrzygnięte. Pozostałe gwiazdy niechętnie oddają wyścigi. Bartosz Zmarzlik potrafił to robić, ale Dominik Kubera, Jack Holder czy Fredrik Lindgren w większość spotkań chcą kończyć zawody z pięcioma biegami na koncie. To może doprowadzić do głośnego odejścia z Lublina.