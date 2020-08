Żużlowcy z Zielonej Góry zrewanżowali się Włókniarzowi za wysoką porażkę na własnym torze i pokonali go 47:43. Bonus pozostał jednak w Częstochowie.

W szeregach gospodarzy tym razem słabiej spisali się juniorzy, a kompletnie zawiedli Jason Doyle i Paweł Przedpełski. To, że niemal do końca Włókniarz walczył o zwycięstwo, było efektem dobrej jazdy Leona Madsena i Fredrika Lindgrena, którzy sprawdzili się również w roli rezerwy taktycznej, a także Rune Holty.

W zespole gości świetnie zaprezentował się Martin Vaculik, który przegrał tylko w ostatnim biegu z Madsenem, gdy losy meczu były już rozstrzygnięte. Wcześniej Słowak pobił pięcioletni rekord toru. Do jego dorobku cenne punkty dorzucili pozostali zawodnicy i to wystarczyło do zwycięstwa.

Częstochowianie wygrali podwójnie pierwszy wyścig, ale trzy następne przegrali i po czterech biegach przegrywali 9:15. Po sześciu przewaga Falubazu wzrosła do ośmiu punktów, a po dziewięciu wygrywali nawet 10-punktową różnicą.

W biegu 10 i 11 Włókniarz skorzystał z rezerwy taktycznej i zmniejszył stratę do dwóch punktów. Przed wyścigami nominowanymi Falubaz wygrywał 41:37 i losy zwycięstwa nie były jeszcze przesądzone. Jednak w biegu 14, na początku drugiego okrążenia, prowadzący Holta nie zapanował nad swoim motocyklem i tylnym kołem uderzył w maszynę jadącego za nim Piotra Protasiewicza, który upadł na tor. Bieg został przerwany, a Holta wykluczony z powtórki (zareagował bardzo nerwowo). Potwórkę wygrał poobijany Protasiewicz przed Przedpełskim i Michaelem Jepsenem Jensenem i w tym momencie Falubaz mógł już świętować zwycięstwo.

Ostatni bieg miał już tylko prestiżowe znaczenie, a wygrał go Madsen przed Vaculikiem, Lindgrenem i Patrykiem Dudkiem.

Eltrox Włókniarz Częstochowa - RM Solar Falubaz Zielona Góra 43:47

Punkt bonusowy dla Włókniarza, który w pierwszym meczu wygrał 59:31

Eltrox Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 14 (1,2,3,3,2,3), Fredrik Lindgren 13 (3,3,2,2,2,1), Rune Holta 9 (2,2,2,3,w), Jakub Miśkowiak 3 (2,0,0,1), Jason Doyle 2 (1,1,0,0), Paweł Przedpełski 2 (0,0,-,-,2), Mateusz Świdnicki 0 (0,0,-).

RM Solar Falubaz Zielona Góra: Martin Vaculik 14 (3,3,3,3,2), Piotr Protasiewicz 10 (3,2,2,0,3), Patryk Dudek 9 (2,3,1,3,0), Norbert Krakowiak 6 (3,2,1,0), Michael Jepsen Jensen 5 (1,1,1,1,1), Antonio Lindbaeck 2 (0,1,-,1), Mateusz Tonder 1 (1,0,-), Damian Pawliczak 0 (w).

Najlepszy czas dnia - 62,16 Martin Vaculik w trzecim wyścigu (rekord toru).

Sędzia: Piotr Lis (Lublin).

Widzów 6 000.

