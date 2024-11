Wstyd na całą Polskę. Mechanik legendy ma ich postawić na nogi

Mechanik Richardsona ma pomóc juniorom Włókniarza

Prezes Świącik nie zamierza się jednak poddać . Właśnie dlatego zatrudnił mechanika Dariusza Łapę. Ten przez lata współpracował z najlepszymi, w tym z legendą Włókniarza Lee Richardsonem. Anglik zmarł 12 lat temu po wypadku na torze we Wrocławiu. Był zawodnikiem Grand Prix i PGE Ekstraligi. Fani w Częstochowie go uwielbiali.

W każdym razie Łapa został mechanikiem klubowym Włókniarza, który ma się zająć juniorami. Przede wszystkim Szymonem Ludwiczakiem, najlepszym młodzieżowcem częstochowskiej ekipy w tym roku . Inna sprawa, że najlepszy, w tym przypadku, to sformułowanie zdecydowanie na wyrost. Ludwiczak w klasyfikacji średnich zajął dopiero 61. miejsce. W klubie liczą, że mając do pomocy Łapę, Ludwiczak pójdzie mocno w górę.

Zostanie pięciu juniorów, najdrożsi będą kosztować 750 tysięcy złotych

W sezonie 2025 Włókniarz zasadniczo zamierza postawić na pięciu juniorów. Na Ekstraligę są szykowani Ludwiczak, Kacper Halkiewicz i Franciszek Karczewski. W odwodzie mają być Bartosz Śmigielski i Alan Ciurzyński. Jeśli idzie o pozostałych, to Kajetan Kupiec ogłosił, że kończy karierę . Z kolei Paweł Caban i Igor Nabiałkowski mają być wypożyczeni do Unii Tarnów.

Cała ta operacja stawiania juniorów na nogi ma kosztować Włókniarza wielkie pieniądze. Zawodnicy nie dostaną grosza za podpis, ale to niczego nie zmienia. Będą mieli stawkę za punkt i każdy z nich ma szansę zarobić 150-200 tysięcy złotych. Do tego dochodzą inwestycje sprzętowe, które będą po stronie klubu. To koszt około 350-400 tysięcy. W sumie działacze Włókniarza policzyli, że jeśli każdemu z juniorów dołożą mechanika, to roczne utrzymanie jednego żużlowca zamknie się kwotą 700-750 tysięcy.