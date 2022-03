Męczyli się z dziećmi. To może zdołować

W ten weekend już na dobre rozpoczniemy okres sparingowy. Tylko w sobotę ma się odbyć sześć meczów kontrolnych. Dość często mówi się o tym, że wyniki tych zawodów nie są ważne i trudno tej tezie nie przyklasnąć, bo przecież punktów do ligowej tabeli za nie się nie przyznaje. Podobnie nie należy wpadać w panikę, jeśli lider zespołu przyjedzie do mety za plecami juniora rywali.

Nie jest jednak do końca tak, że przedsezonowe mecze kontrolne są całkowicie bez znaczenia i niczego nie pokazują. - Sparingi to na pewno jest jakiś wyznacznik. Wiadomo, że jeżeli dobry zawodnik trafi ze sprzętem, to ogonów nie będzie woził. Czasem jakieś zero się przytrafi, bo próbuje się różnych eksperymentalnych ustawień, ale co do zasady, jeżeli zawodnik trafi z formą, sprzętem, to nie ma czegoś takiego, że w sparingach ktoś robi same zera, a później w lidze zrobi komplet 15 punktów - zauważa Patryk Malitowski, ekspert Canal+.

Wnioski z meczów kontrolnych mogą wyciągać nie tylko kibice i obserwatorzy, ale również sami żużlowcy. - Dla zawodnika sparing jest wyznacznikiem i wie po tych kilku meczach, czy sprzęt spisuje się zgodnie z oczekiwaniami, czy jest z nim coś nie tak. Często słyszy się, że testujemy, sprawdzamy, ale to jest często takie gadanie. Sprawdzane są już silniki ligowe, ten właściwy sprzęt, więc jeśli ktoś z nim trafił, to robi punkty, a ci co nie robią, to mają od początku kłopot. Rzadko zdarza się tak, że jednego dnia przywozi się na jednym silniku zera, a na drugi dzień one nagle zaczną jechać. To tak nie działa - mówi Malitowski.

Patryk Wojdyło ma problem?

W rybnickiej drużynie znakomicie spisali się liderzy: Grzegorz Zengota i Andreas Lyager, którzy zapisali przy swoich nazwiskach komplet punktów. Solidnie zapunktował Krystian Pieszczek, który zdobył 9 punktów. Powodem do niepokoju może być jedynie forma Patryka Wojdyły. Nowy nabytek ROW-u Rybnik zdobył zaledwie trzy punkty i nie pokonał żadnego rywala.

- Po jednym sparingu nie ma co się załamywać - ocenia Patryk Malitowski. - Jeżeli ta tendencja będzie się powtarzać, to będzie wiadomo, że zawodnik jakiś problem ma i po tym jednym sparingu można często wywnioskować, że coś jest nie tak. Nie wiemy jednak, ile kto miał jazdy przed tym sparingiem, bo treningi zaczęły się dość niedawno - mówi były żużlowiec.

- Patryk jest trochę mniej doświadczonym zawodnikiem. Ja też po sobie wiem, że chwila tego rozjeżdżenia była potrzebna i przy okazji pierwszego ścigania spod taśmy w sparingach, może tego nie widać, ale może być jakaś zachowawczość i stąd takie wyniki. Jeżeli ta tendencja będzie się powtarzać w drugim, czy trzecim sparingu, będzie można się martwić - dodaje Malitowski.