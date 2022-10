Ledwo uszedł z życiem. Chce wrócić na tor?!

Na szczęście Miedziński wygrał najważniejszy wyścig swojej kariery. Nie minęły 2 tygodnie, a lekarze zdołali wybudzić go ze śpiączki. Teraz został już wypisany ze szpitala i w otoczeniu najbliższych stara się wrócić do pełnej sprawności.

Miedziński chce wrócić!

- Na pewno obecnie czuję się lepiej niż po groźnym wypadku w Pradze w 2013 roku. Nawiasem mówiąc, wówczas później wygrałem turniej Grand Prix w Toruniu. Jakieś doświadczenie w dochodzeniu do siebie więc mam - mówi Miedziński Piotrowi Bednarczykowi, dziennikarzowi Gazety Pomorskiej. - Teraz jest mi łatwiej. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym dobrze się czuł. Co mi z tego, że lekarz mi powie, że jestem w pełni zdrowy, a ja będę czuł się źle? Zresztą to działa w dwie strony. Cieszę się, że w tym przypadku czuję się naprawdę dobrze, rehabilitacja przebiega planowo i wszystko idzie w dobrym kierunku - zapewnia.