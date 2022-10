Kto mu powie, że zimą nie ma żużla?

Bartosz Smektała zupełnie niedawno zapowiadał się na naprawdę klasowego żużlowca. Był indywidualnym młodzieżowym mistrzem świata, w PGE Ekstralidze pokonywał wielu bardziej doświadczonych rywali, wszyscy eksperci wróżyli mu fenomenalną karierę. Kłopoty wychowanka Unii Leszno zaczęły się po jego odejściu z macierzystej drużyny do Włókniarza Częstochowa. Już w pierwszy sezonie przy Olsztyńskiej radził sobie dosyć kiepsko, ale uzyskał kredyt zaufania na kolejną edycję rozgrywek. Niestety, nie udało mu się go spłacić.

Kolejny sezon Smektała odjedzie jako zawodnik Unii Leszno. Wraca do swojego macierzystego klubu po dwuletnim pobycie w Częstochowie i naprawdę trudno nie szukać tutaj żadnych odniesień do biblijnej przypowieści o synu marnotrawnym. To jednak nie czas na żarty! W przyszłe wakacje wychowanek Byków skończy 25 lat. Powoli kończy mu się czas na popełnianie błędów. Jeśli szybko nie wyciągnie wniosków, to jego kariera zawiśnie na włosku.