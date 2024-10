Konflikt w zespole. Kontrowersyjne zwolnienie, gwiazdor nabrał wody w usta

Żużel. Anders Thomsen nabrał wody w usta. Miśkowiak był wylewny

- Każdy podchodzi do meczów z chłodną głową, ale jeżeli w ostatnim momencie coś się zmienia, na dwa decydujące o brązowym medalu mecze, to myślę, że to nie pomaga. To zbyt szybkie, nerwowe ruchy. Destabilizuje to całą drużynę, wytrąca nas z tego rytmu. Mieliśmy jakieś ustalenia, odnośnie np. przełożeń w Gorzowie, zęby wyżej-niżej, to wszystko było ustalone z trenerem. Teraz jako drużyna tak naprawdę zaczynamy od zera. Szkoda, że to się stało, bo według mnie było nas stać na medal - komentował ostatnie wydarzenia dla Speedwaynews.pl Jakub Miśkowiak.