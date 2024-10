Sukces polskiego gwiazdora, uniknie kontrowersji. Dramat pozostałych reprezentantów Kosztem Apatora w czwórce miał znaleźć się BAYERSYSTEM GKM Grudziądz, ale ten zespół finalnie nie wykorzystał potknięcia odwiecznego rywala i to drużyna z Torunia znalazła się w strefie medalowej, gdzie już z Sajfutdinowem w składzie wywalczyła do kolekcji kolejny brązowy krążek. Co dalej? Władze kluby zastąpiły najsłabsze punkty, przeprowadzając dwa hity transferowe. W 2025 roku klub reprezentować będą: Mikkel Michelsen (za Pawła Przedpełskiego) oraz Jan Kvech (za Wiktora Lamparta) . Dodajmy jeszcze juniorów, którzy pod koniec rozgrywek zaczęli jechać lepiej, zwłaszcza Krzysztof Lewandowski.

PGE Ekstraliga. Apator Toruń pogodzi Motor Lublin i Spartę Wrocław?

W ostatnich latach o złoto w PGE Ekstralidze zaciekle walczą drużyny z Lublina i Wrocławia (finałowy rewanż już w poniedziałek, we Wrocławiu Motor wygrał 47:43). Czy w przyszłym roku pogodzi ich Apator? Kibice z Torunia bardzo na to liczą, w końcu nie byli w finale od sezonu 2016, a ostatni raz Drużynowe Mistrzostwo Polski zdobyli w 2008 roku. Brąz to nie wszystko, w Grodzie Kopernika jest ogromny głód sukcesów. W końcu zbudowany zespół daje wielkie nadzieje na sukces.



- Drużyna idealna na #ZłotoDlaTorunia2025. 17 lat czekania! - Ruszamy po Lublin! - Z takim składem, to będzie walka o złoto. Motor Lublin powinien się bać. - Za rok złoto albo srebro. - Będzie kapela - piszą zadowoleni kibice Apatora w mediach społecznościowych toruńskiego klubu. Nie ma co się dziwić, władze klubu zbudowały naprawdę silną drużynę. Oprócz piekielnie mocnej formacji seniorskiej, jest bardzo perspektywiczny junior Antoni Kawczyński. Trudno znaleźć w Apatorze 2025 słabszy punkt.



Apator przypieczętował brązowy medal w dwumeczu z ebut.pl Stalą Gorzów, wygrywając zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Rewanż w Toruniu był jednostronny, gospodarze rozgromili rywali aż 54:36.