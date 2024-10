Zapytaliśmy gwiazdę o transfer. Wszyscy już wiedzą, a on dalej swoje

Nie jest tajemnicą, że Brady Kurtz zmieni klub. Australijczyk przeniesie się z INNPRO ROW-u Rybnik, z którym udało mu się awansować do PGE Ekstraligi do Betard Sparty Wrocław. Kurtz, pomimo namowy prezesa Krzysztofa Mrozka nie złamał danego słowa Sparcie. Zapytaliśmy australijską gwiazdę o przenosiny do nowego klubu. Nabrał wody w usta, za to chętnie wypowiadał się o swoim życiowym sukcesie, awansie do cyklu Speedway Grand Prix.